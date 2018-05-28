РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. Врачи Балашихинской городской больницы имени Анатолия Дегонского за три дня поставили на ноги 70-летнюю пациентку с переломом бедра, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В Балашихинскую городскую больницу имени Анатолия Дегонского в экстренном порядке на скорой помощи была доставлена 70-летняя пациентка с переломом бедра. Врачи-травматологи стационарного отделения провели пациентке остеосинтез - болтами скрепили обломки бедренной кости, не позволив им повредить сустав. Благодаря этому она смогла встать на ноги уже на третьи сутки после операции», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он добавил, что ситуация была осложнена возрастом пациентки и сопутствующими заболеваниями - гипертонической болезнью и сахарным диабетом. Министр также отметил, что подобные операции важно проводить в любом возрасте, особенно пожилом, поскольку длительное пребывание в лежачем положении приводит к развитию необратимых осложнений.