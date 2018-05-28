РИАМО - 28 мая. Переселение порядка 6 тысяч человек из аварийного жилья запланировано в Подмосковье в текущем году, из бюджета региона на это выделили 4,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В Минстрое Московской области состоялось совещание по вопросу реализации адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016 – 2019 годы» в 2018 году. В мероприятии приняли участие представители 10 муниципальных образований региона, застройщики и генподрядные организации.

«В текущем 2018 году переселение реализуется в 42 муниципальных районах и городских округах региона. Планируется переселить 5813 граждан, проживающих в 2363 аварийных жилых помещениях общей площадью свыше 91 тысячи квадратных метров. Для реализации данной задачи из бюджета Московской области будет направлено 4,2 миллиарда рублей, а также средства в размере 1,1 миллиарда – из местных бюджетов», - сказал министр строительного комплекса московской области Руслан Тагиев.

По его словам, в настоящее время во всех муниципальных образованиях подобраны и сформированы земельные участки, получена исходно-разрешительная документация, приступили к строительству 38-ми объектов. По пяти объектам получены разрешения на ввод в эксплуатацию.

За прошедшие годы исполнения программы переселения был накоплен соответствующий опыт, на основе которого было определено несколько способов переселения. На сегодняшний день новое жилье гражданам предоставляется путем покупки жилья на вторичном рынке, выкупа жилых помещений у собственников, путем приобретения квартир в строящемся доме либо путем строительства домов.