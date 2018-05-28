РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров заявил, что решение губернатора Московской области Андрея Воробьева участвовать в выборах на пост главы региона, это гарантия успешной реализации всех начатых в городском округе проектов.

В понедельник действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года.

«Я искренне рад этому решению Андрея Юрьевича. Для Балашихи это решение – гарантия успешной реализации всех начатых проектов. Это значит, что мы, как и планировали, откроем поликлиники в микрорайонах Авиаторов и Гагарина. Именно в нашем городе будет построен самый современный в России онкологический центр. Мы завершим реконструкцию путепровода в Салтыковке и начнем расширение других трасс – Носовихинского и Щелковского шоссе. После реконструкции водозаборных узлов жители Железнодорожного будут обеспечены чистой питьевой водой», - написал Юров в своем аккаунте в Instagram.

Он также отметил, что продолжится благоустройство парков, восстановление инфраструктуры бывших военных городков – Заря и Северный. В ближайшие годы все детские площадки во дворах будут полностью заменены на новые и современные.

«Со вводом новых образовательных учреждений добьемся того, что наши школьники будут учиться только в первую смену. В тесном диалоге с жителями решим проблему долевого строительства. Мы уже отремонтировали футбольный стадион «Метеор», открыли два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами на улице Заречной и в микрорайоне Дзержинского. За пять лет в Балашихе появились новые школы, была ликвидирована очередь в детские сады», - добавил глава.

Он также отметил, что больше половины медучреждений города капитально отремонтированы.

«Вместе с губернатором, единой командой, мы продолжим курс на улучшение жизни в регионе и на качественные перемены к лучшему», - написал Юров.