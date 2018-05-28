РИАМО - 28 мая. Многие острые вопросы, волновавшие жителей Подмосковья, за пять лет губернаторства Андрея Воробьева ушли из повестки дня, в то же время на первый план выдвинулись вопросы экологии, для разрешения экологических проблем необходима преемственность проводимой политики, которую Воробьев может обеспечить в дальнейшем, сообщила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

По ее словам, за последние пять лет в Московской области произошли значительные перемены: вводятся новые детские сады, школы, спорткомплексы, производится ремонт медучреждений, дорожного полотна, наведен порядок в системе жилищно-коммунального хозяйства. В связи с этим многие вопросы ушли из разряда наиболее актуальных проблем, волнующих жителей. Все это стало возможным благодаря выстроенной политике Воробьева, главная цель которой – увеличение темпов социально-экономического развития Подмосковья.

«Андрей Юрьевич поставил жесткую задачу – ввести новый экологический стандарт, чтобы минимизировать неблагоприятное воздействие на окружающую среду существующих объектов по сбору и захоронению ТБО. На это сегодня брошены большие силы и средства, полигоны закрываются, запущен процесс их рекультивации. Сегодня необходимо поддержать эти начинания, чтобы все задуманное воплотилось в жизнь. От этого зависит, какой будет экологическая обстановка в будущем», - сказала Полякова.

Она напомнила, что губернатор постоянно ведет переговоры с Москвой по поводу полигонов ТБО, достигнуто понимание о необходимости сокращения количества столичного мусора, ввозимого в Подмосковье, выделяются средства на рекультивацию таких объектов.

«Но главное – это внедрить раздельное накопление отходов по всей территории Московской области уже с 2019 года», - подчеркнула Полякова.

В понедельник действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года.