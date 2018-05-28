РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. В подмосковной Балашихе 8 июня впервые пройдет интерактивный фестиваль воздушных шаров, его откроет эпатажный художник Андрей Бартенев, сообщается на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Первый в России интерактивный фестиваль воздушных шаров «Улетный Фест» пройдет 8 июня в парке «Пехорка». Откроет праздник самый эпатажный художник современности Андрей Бартенев и его красочный парад-перфоманс – шествие удивительных персонажей, демонстрация самых разных шаров, шариков и декораций», - говорится в сообщении.

Участников праздника ждут бесплатные развлечения, модные фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, выступления артистов. Гостями фестиваля также станут блогер и дизайнер Анна Бузова, певец Слава Макаров, актер Ярослав Жалнин. В заключительной части праздника посетители смогут собрать самый необычный и самый большой арт-объект из воздушных шаров.

Бартенев известен в широких кругах своей нестандартной внешностью. Он всегда использует яркий грим, эпатажные костюмы и необычные аксессуары. Помимо того, что Бартенев уже сам по себе является арт-объектом, он создает провокационные инсталляции, перформансы, костюмы для спектаклей и многое другое.