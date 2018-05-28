РИАМО - 28 мая. Производство и оборот спиртосодержащей непищевой продукции пресекли в Щелковском районе Подмосковья, было изъято более 20 тысяч флаконов поддельной парфюмерии, сообщается на сайте Росалкогольрегулирования.

Представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу (ЦФО) совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Московской области провели контрольные мероприятия на территории Щелковского района.

«В ходе проверки помещений в деревне Осеево установлены факты незаконного оборота этилового спирта (фармацевтическая субстанция этанола, крепостью 95%). Указанная жидкость использовалась для производства контрафактных парфюмерно-косметических средств известных брендов», – говорится в сообщении.

Также обнаружена установка для производства спиртосодержащей продукции, свыше 20 тысяч единиц (флаконов) поддельной парфюмерии, около 1,5 тысяч литров фармацевтической субстанции производства ПАО «Брынцалов-А», а также 200 тысяч единиц различной тары, используемой при производстве контрафакта.

В настоящее время вся спиртосодержащая жидкость, оборудование и готовая продукция арестованы. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по ЦФО проводит административное расследование.