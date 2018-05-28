РИАМО - 28 мая. После инцидента с вандалом, который порвал картину Ильи Репина в Третьяковской галерее в столице, музей будет инициировать ужесточение наказания за повреждение художественных ценностей, сообщила журналистам в понедельник генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Нас сегодня больше всего беспокоит то, что существующее законодательство предполагает максимальный срок за такие преступления независимо от значимости ущерба. Мы хотели бы инициировать обсуждение вопроса об ужесточении наказания за вандализм художественных ценностей», - сказала Трегулова.

Также сотрудники галереи будут настаивать на максимально суровом наказании для вандала, повредившего картину Репина.

Вечером 25 мая во время обхода постоянной экспозиции Третьяковской галереи мужчина из числа последних посетителей музея прорвался в уже пустой зал Ильи Репина сквозь группу сотрудников. Вандал нанес по застекленному полотну картины «Иван Грозный и сын его Иван…» несколько ударов металлической стойкой ограждения. Холст оказался прорван в трех местах. От падения стекла сильно пострадала рама. Картина изъята из постоянной экспозиции. Ущерб, нанесенный вандалом музею, составляет более 500 тысяч рублей.

Картина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» является признанным шедевром мирового значения, одним из самых знаменитых и востребованных зрителем произведений русского искусства. Произведение включено в состав Музейного фонда Российской Федерации. Картина была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.