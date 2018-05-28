РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В Многофункциональном центре (МФЦ) Подольска в понедельник выдали первую льготную карту «Стрелка», ее могут получить студенты, школьники и военные пенсионеры, сообщается в группе «МБУ городского округа Подольск «МФЦ» в соцсети «ВКонтакте».

«В МФЦ городского округа Подольск (28 мая – ред.) выдали первую карту «Стрелка». Карту с льготной тарификацией в МФЦ могут получить школьники, студенты, военные пенсионеры», – говорится в сообщении.

Для получения карты необходимо подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг Московской области uslugi.mosreg.ru и выбрать МФЦ для ее получения. За более подробной информацией о карте «Стрелка» можно обратиться на сайт strelkacard.ru.