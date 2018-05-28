РИАМО - 28 мая. В подмосковном Красногорске планируют построить детскую клинику третьего уровня оказания медицинской помощи, сообщил в ходе заседания министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

«Большая проблема для Московской области - это отсутствие третьего уровня оказания медицинской помощи детства. Мы сейчас обсуждаем совместно с губернатором Подмосковья вопрос о строительстве детской клиники непосредственно в Московской области. Возможно на территории Красногорска на Речной будет построена детская клиника третьего уровня», - сказал Марков.

Он добавил, что на территории Подмосковья есть два онкоцентра, а также на данный момент в проекте находится второй хирургический корпус онкологического центра в Балашихе.

«Нам надо повысить выявляемость онкологических заболевании второго и третьего уровня и дойти до 60%, на сегодняшний момент пока мы находимся в 55%», - сказал Марков.

В субъектах РФ сформирована трехуровневая система оказания медпомощи, основанная на принципе территориального планирования и демографических показателях: первый уровень обеспечивает население первичной медико-санитарной помощью; второй уровень – межмуниципальный, для оказания специализированной медицинской помощи, преимущественно в экстренной и неотложной форме; третий уровень – региональный, для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.