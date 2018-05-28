РИАМО - 28 мая. Председатель совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич поддержала решение губернатора Андрея Воробьева снова выдвинуть свою кандидатуру на должность главы региона, что позволит ему продолжить активную работу на благо Подмосковья с заделом на будущее.

В понедельник действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года.

«Я считаю, что это абсолютно логично, это правильно, это закономерно. Для меня это было крайне ожидаемое решение, у меня не было других вариантов и вопросов по этому поводу, потому что работа, которую Андрей Юрьевич начал во время первого срока своего губернаторства в области - она велика, она значительна, и она не окончена», - сказала Юденич журналистам в понедельник.

По ее словам, в Подмосковье начата масса проектов, есть обещания жителям области, которые выполнены пока лишь частично.

«Есть задумки на будущее, поэтому было бы странно, если бы человек, который так активно работает сегодня с заделом на будущее, вдруг куда-то из области делся. Для меня это логично, это правильно (решение Воробьева участвовать в выборах – ред.). Я буду, конечно, поддерживать кандидатуру Андрея Юрьевича», - заключила Юденич.