РИАМО – 28 мая. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин призвал закрыть в России доступ к социальной сети Instagram, передает Федеральное агентство новостей.

По его словам, против России ведется информационная война, для которой используются соцсети.

«В Турции вместо Yandex, Google есть своя информационная система работы для детей. А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», - сказал в своем выступлении Бастрыкин.

Днем 3 апреля 2017 года в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошел взрыв. Также на станции «Площадь Восстания» был обнаружен и своевременно обезврежен подозрительный предмет, оказавшийся самодельным взрывным устройством с поражающими элементами. В результате происшествия погибли более десяти человек, в их числе предполагаемый смертник. Около 50 человек получили ранения. После случившегося соболезнования семьям погибших выразили люди по всему миру.