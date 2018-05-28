РИАМО - 28 мая. ООО «Перфетти Ван Мелле», которое производит кондитерские изделия в городском округе Истра, вновь оштрафовано за нарушение природоохранного законодательства, в этот раз предприятие нарушило правила вывоза отходов производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы эконадзора вынесли постановление в отношении ООО «Перфетти Ван Мелле», которое производит кондитерские изделия под популярными брендами в деревне Лешково городского округа Истра. В результате совместной проверки Минэкологии и межрайонной природоохранной прокуратуры общество наказано за нарушения правил обращения с отходами», – отмечается в сообщении.

Как пояснил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, предприятие оштрафовали за то, что оно в нарушение действующего законодательства направляло отходы производства на объект размещения без утвержденных нормативов и лимитов на размещение. Устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле прокуратуры.

Коган отметил, что данное предприятие уже привлекалось к административной ответственности: в январе производителю кондитерской продукции выписали крупный штраф за сброс стоков с очистных сооружений в приток реки Истра без разрешения на пользование водным объектом.