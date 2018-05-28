РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В городских лагерях дневного пребывания на базе 40 школ Подольска летом 2018 года смогут отдохнуть более 3 тысяч школьников, говорится в сообщении пресс-службы городского округа.

«В 2018 году запланирован отдых 3 190 школьников в городских лагерях с дневным пребыванием на базе 40 муниципальных общеобразовательных учреждений. Режим работы лагерей дневного пребывания – с 9:00 до 16:00 при двухразовом питании. Стоимость путевки в 2018 году составила 5 тысяч рублей, родительская плата — 500 рублей», - говорится в сообщении.

Для детей, отдыхающих в летних городских лагерях, разработали разнообразные программы, в которые войдут экскурсии по городу, конкурсы, спортивные соревнования, городские праздники. По традиции проведут праздник в День защиты детей, мероприятия в Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Во всех лагерях планируют мероприятия по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа жизни.

Учреждения комитета по культуре и туризму, а также комитета по делам молодежи администрации горокруга подготовили тематические и развлекательные программы. Дети смогут бесплатно посетить музеи Подольска.