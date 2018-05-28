РИАМО - 28 мая. В Подмосковье по итогам работы инспекторов Госадмтехнадзора Московской области на прошлой неделе устранили свыше 800 нарушений в сфере благоустройства, также сотрудники ведомства решили вопросы почти по 1 тысяче обращений жителей, сообщила в понедельник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«На минувшей неделе (21-27 мая – ред.) по результатам деятельности сотрудников Госадмтехнадзора Московской области устранено 817 различных нарушений чистоты и порядка. Всего на территории региона за неделю по предписаниям инспекторов ликвидировано 97 свалок и навалов мусора. В результате операции «Пляж» и «Береговая линия» приведены в порядок шесть участков береговых линий и одно место отдыха у воды», – сказала Витушева.

Она добавила, что за неделю пресечено 20 нарушений тишины и покоя граждан. При проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по семи фактам проведения работ без ордеров. А в результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидировано 25 информационных носителей, размещенных без согласования.

«В рамках еженедельного надзора за содержанием автодорог и дорожной инфраструктуры оперативно устранено 78 нарушений правил чистоты и порядка», – отметила Витушева.

Кроме того, по ее словам, за этот период Госадмтехнадзор решил вопросы по 987 обращениям граждан.