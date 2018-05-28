РИАМО - 28 мая. В программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в Ленинском районе Подмосковья в 2018 году включено 83 многоквартирных дома, на эти цели планируется направить более 484 миллионов рублей, почти две трети из этих средств потратят на замену лифтов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Ленинском районе выделено более 484 миллионов рублей, в том числе более 25 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в 16 многоквартирных домах, более 63 миллионов рублей – на ремонт внутридомовых инженерных систем в 29 МКД, на ремонт фасада в 19 МКД выделено более 33 миллионов рублей, на ремонт фундамента четырех многоквартирных домов направят более 4 миллионов рублей, а на замену лифтового оборудования потратят более 319 миллионов рублей в 36 МКД», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

В программу капремонта прошлого года в Ленинском районе было включено 54 дома по общестроительным работам и 16 домов по замене лифтов в Видном, Горках Ленинских, деревне Измайлово, поселках Володарское, Новодрожжино, Развилка, селе Остров, Совхозе имени Ленина.

Всего в Подмосковье на 2018 год запланирован ремонт более 2,8 тысячи домов. На эти цели выделено более 15 миллиардов рублей. В текущем году в плане стоит замена более 1,9 тысячи лифтов в 602 домах, в 107 домах будет обновлено газовое хозяйство, строительно-монтажные работы будут проведены в 2,3 тысячи МКД, а в 412 домах пройдет комплексный капитальный ремонт.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2018 год жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья, размещенной на сайте http://fkr-mosreg.ru/.