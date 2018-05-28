РИАМО - 28 мая. В курортно-гостиничном комплексе «Swissotel Resort Сочи Камелия» открылся ресторан современной паназиатской кухни BAO, концепция которого разработана холдингом Ginza Project, говорится в сообщении пресс-службы компании «Галс-Девелопмент» - собственника и девелопера проекта.

«Ресторан, расположенный на седьмом этаже отеля, включает в себя 150 посадочных мест. Главным украшением интерьера, созданного арт-директором дизайн-бюро «Геометрия» Ириной Глик, является открытая терраса с видом на бескрайнюю гладь Черного моря», - отмечается в материале.

Меню ресторана, разработанное бренд-шефом Андреем Ростовым («Недальний Восток», Novikov, Seiji), посвящено японской и китайской классике в современном прочтении и включает в себя большое количество рыбных позиций - от сашими из гребешков с трюфельным соусом до татаки из тунца с сальсой из томатов и манго. Вся рыбная продукция поставляется из Японии. В меню также представлены блюда-вок, робата-гриль, теппан, утка по-пекински и другие позиции. Коктейльная карта разрабатывалась совместно с миксологами Mercedes Bar.

«Курортный комплекс «Камелия» предоставляет гостям безупречный уровень гостиничного сервиса и стремится создать идеальные условия пребывания. Мы рады сотрудничеству с ведущим холдингом Ginza Project, который позволит нам дополнить перечень высококлассных услуг. Новый ресторан подчеркнет премиальный статус отеля и сделает его излюбленным местом отдыха наших клиентов и всех гостей города», - отметил вице-президент «Галс-Девелопмент» Владимир Стригин.

Курортный комплекс «Swissotel Resort Сочи Камелия» в городе Сочи включает в себя пятизвездочный отель международной сети Swissotel на 203 номера, комплекс элитных апартаментов и инфраструктурные объекты. Комплекс введен в эксплуатацию в 2014 году.

На территории курорта создана масштабная многофункциональная зона отдыха, включающая швейцарский спа-центр Purovel Spa & Sport, тренажерный зал, ресторан средиземноморской кухни «Риваж», лаунж-бары, кафе европейской кухни «Камелия», кондитерскую, бассейн, спортивные и детские площадки и конференц-залы. Авторский проект интерьеров общих зон отеля и апартаментов разработан студией Alex Kravetz Design. Помимо отеля, комплекс включает 73 элитных жилых апартамента.

«Swissotel Resort Сочи Камелия» является победителем профессиональной премии CRE Moscow Awards 2015 в номинации «Гостиничная недвижимость», международной премии «Рекорды рынка недвижимости» в номинации «Объект 5 звезд». Комплекс «Камелия» входит в топ-25 лучших отелей класса люкс в России по итогам конкурса Traveller’s choice, организованного порталом о туризме TripAdvisor.