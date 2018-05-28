РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мая. Подростки снова были замечены на крыше одного из многоэтажных домов в подмосковном Королеве, сообщил «РИАМО в Королеве» местный житель.

По его словам, подростки ходили по крыше дома №20А на проспекте Королева.

«Снова подростки гуляют по крыше дома. Уже были подобные случаи, но доступ на крышу многоэтажки по-прежнему открыт», – сказал житель.

В апреле текущего года жители города заметили нескольких подростков на крыше этого же дома. Школьники попадают на крыши через открытые двери чердачных помещений. Сотрудники управляющих компаний должны следить за тем, чтобы двери и решетки были закрыты. Неоднократно полиция проводила рейды совместно с коммунальщиками на предмет доступности чердаков многоквартирных домов, но дети продолжают проникать на крыши, подвергая свою жизнь опасности.