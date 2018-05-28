РИАМО - 28 мая. Медицинский вертолет эвакуирует пострадавшего ребенка из столичного поселка Остафьево, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

По информации очевидцев, ребенок был травмирован на улице Зеленовка, в районе дома 67.

«Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуирует из поселка Остафьево ребенка с травмой руки в лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на борту пострадавшего сопровождает авиамедицинская бригада.