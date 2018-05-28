РИАМО - 28 мая. Москвич Александр Боровой, подозреваемый в убийстве мужчины и захвате заложников в своей квартире на улице Молостовых, все еще остается в реанимации городской клинической больницы №15 имени Филатова в тяжелом состоянии, сообщил РИАМО в понедельник представитель справочной медучреждения.

Ранее сотрудник справочной ГКБ №15 имени Филатова сообщал, что Боровой находится в первой реанимации в тяжелом состоянии.

«Пациент находится в первой реанимации. Вчера вечером температура была 37,1 градуса, утром - 37,5 градусов. Состояние оценивается как тяжелое», - сказал собеседник агентства.

В четверг, 24 мая, в квартире на улице Молостовых мужчина взял в заложники семью из трех человек, которые проживали в соседней комнате этой квартиры. После освобождения заложников в квартире был обнаружен погибший мужчина с огнестрельным ранением. По факту убийства мужчины и захвата заложников возбуждено уголовное дело.

Удерживая заложников, Александр Боровой оставил на страничке в соцсетях «послание» для правоохранительных органов, в котором задал им вопрос, почему его не защитили от «черных риелторов». По информации некоторых СМИ, причиной конфликта стала доля в квартире, которую сын Борового продал посторонней семье с ребенком. Мужчина чистоту сделки не признавал и пытался избавиться от новых жильцов.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по столице, семья, которую Боровой взял в заложники, проживала в его квартире на законных основаниях.