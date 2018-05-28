РИАМО - 28 мая. На особо охраняемых природных территориях Москвы снесли самострой на общей площади более 6 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

На территории Москвы находится 120 особо охраняемых природных территорий общей площадью 13,9 тысячи гектаров. В целях недопущения и пресечения правонарушений проводится регулярный мониторинг природных территорий с особым статусом.

«С начала 2018 года уже проведено 327 проверочных мероприятий. Выявлено 48 различных нарушений. В основном это использование территории без разрешения, незаконное размещение нестационарных торговых объектов и нарушение установленного режима использования земель. На особо охраняемых природных территориях демонтировали 29 объектов самостроя, освободив таким образом более 6 тысяч квадратных метров общественного пространства», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Сергей Шогуров.

По его словам, мониторинг особо охраняемых природных территорий для устранения ранее выявленных нарушений будет продолжен. В ближайшее время Госинспекция по недвижимости проинспектирует территории природно-исторических парков «Люблино-Кузьминки», «Москворецкий», «Измайловский» и памятника природы «Серебряный бор».