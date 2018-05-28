РИАМО - 28 мая. Полицейские в Подмосковье задержали мужчину, у которого нашли и изъяли наркотики, всего было обнаружено более 1,5 килограммов амфетамина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками ОУР и ОНК УМВД России по Воскресенскому району в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в одном из дачных поселков установлен и задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в сбыте психотропных веществ», – говорится в сообщении.

Как отметила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, в ходе обыска по месту жительства злоумышленника сотрудники полиции обнаружили и изъяли пакет с неизвестным веществом. По результатам химического исследования установлено, что в пакете находилось психотропное вещество – амфетамин, общим весом более 1,5 килограммов.

Кроме того, оперативники изъяли оборудование и химические реактивы, которые использовались для его изготовления.

«По данному факту следственным управлением УМВД России по Воскресенскому району возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»», – добавляется в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.