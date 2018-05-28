РИАМО - 28 мая. Футбольный турнир с участием детей с ментальными нарушениями из Москвы, Санкт-Петербурга, Ивановской, Смоленской и Владимирской областей пройдет 1 июня на стадионе «Сокол» в столице, сообщил РИАМО президент Специальной олимпиады России, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Юрий Смирнов.

«Футбольный турнир станет достойным стартом спортивных мероприятий в преддверии чемпионата мира по футболу-2018», — сказал Смирнов.

Первого июня также пройдут показательные выступления команды чирлидеров из Смоленской области и мастер-класс по юнифайд-футболу для самых молодых атлетов. Принять участие в инклюзивном спортивном празднике, посвященному Международному дню защиты детей, приглашают москвичей и гостей столицы. В течение всего дня будет работать полевая кухня.

Специальная олимпиада России – это общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями. Ее основная задача – средствами физической культуры и спорта способствовать адаптации и реабилитации людей с проблемами интеллекта к полноценной жизни общества.

Международное специальное олимпийское движение было создано 50 лет назад. В России движение существует 25 лет, в настоящее время охватывает 46 регионов РФ и активно поддерживается министерством спорта РФ и многими всероссийскими федерациями по различным видам спорта.