РИАМО - 28 мая. Количество выполненных технологических присоединений к сетям газораспределения в Подмосковье с начала 2018 года увеличилось на 6,5% и превысило 3,2 тысячи, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«С начала 2018 года на территории Московской области было осуществлено 3 218 технологических присоединений объектов к газораспределительным сетям. Количество фактически выполненных технологических присоединений возросло на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого (2017 года – ред.) года», – сказал министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов.

При этом, по его словам, в отчетный период полностью отсутствовали нарушения сроков присоединения к сетям газораспределения. Добиться таких результатов удалось благодаря созданию благоприятных условий для технологического присоединения. Взаимодействие с потребителем осуществляется в интерактивной плоскости, сокращено количество очных визитов, внедрены личные кабинеты пользователей.

«Доступность технологического присоединения – ключевой фактор развития бизнеса, в конечном итоге определяющий инвестиционную привлекательность региона», – подчеркнул Неганов.