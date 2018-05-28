РИАМО - 28 мая. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих читателей в соцсетях три пары билетов на спектакль «Крейцерова соната» от театра «Балет Москва».

Спектакль состоится на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в столице 16 июня.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо поставить лайк конкурсной записи в Instagram и подписаться на аккаунт РИАМО @inmsk. Кроме того, надо отметить в комментариях друга, которого вы возьмете с собой на балет в случае выигрыша. Итоги розыгрыша редакция подведет 5 июня.

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