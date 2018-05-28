РИАМО - 28 мая. На реконструированных в прошлом году улицах и площадях Москвы завершилась высадка кустарников в рамках программы городского благоустройства, на улицах появилось около 140 тысяч новых растений, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В Москве завершилась высадка кустарников в рамках программы городского благоустройства. Этой весной на реконструированных в прошлом году улицах, площадях, переулках и набережных столицы появилось порядка 140 тысяч растений» - сказал Бирюков.

Он добавил, что в подборе кустарников для каждой улицы участвовали не только проектировщики, но и дендрологи. Они выбирали растения, цветущие в разное время года, и имеющие наибольшую декоративную привлекательность. Кроме того, подбирались растения, способные выдержать московские морозы и адаптированные к сложным условиям большого города.

По словам заммэра, самое большое разнообразие кустарников представлено на Садовом кольце: альпийская смородина и лапчатка, кизильник и пузыреплодник, снежноягодник и спирея, сирень разных видов – все эти растения украшают сегодня улицы и площади, входящие в Садовое кольцо.

«Также радовать москвичей и гостей города, решивших совершить прогулку по Садовому, будут розы, гортензии и клематисы. На новом пешеходном маршруте от Площади Революции через Богоявленский и Рыбный переулки к новому парку «Зарядье» высажены розы разных видов, а на Якиманской набережной и в Голутвинских переулках - сирень и гортензии разных сортов», - отметил Бирюков.

В Бабьегородском, Якиманском и Мароновском переулках будут расти чубушник, барбарис Тунберга, спирея и сирень. Боярышник, дерен, пузыреплодник и кизильник можно увидеть на Смоленской, Ростовской и Саввинской набережных. Будущей весной здесь также расцветет войлочная вишня. Украсит набережные и ярко-желтая форзиция.

На Краснопресненской набережной свежими листьями и цветами порадует горожан смородина альпийская, спирея и пузыреплодник, а на Пречистенской – розы и спиреи.

«Кустарники заготовили еще осенью 2017 года. В рамках программы городского благоустройства их начали высаживать в середине апреля на Садовом кольце, а затем продолжили на улицах исторического центра, набережных и въездных группах», - напомнил Бирюков.

Он уточнил, что с третьей декады мая по июль специалисты проведут стрижку кустарников. Это необходимо для того, чтобы придать им нужную высоту и форму. В весенне-летний период растения также подкармливают микробиологическими удобрениями, а в почву вносят органоминеральные удобрения в жидком виде. В течение всего лета кустарники будут поливать два-три раза в неделю.

«Высадка кустарников и работы по уходу за ними выполняются в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению и не создавать неудобств для горожан» - заключил Бирюков.