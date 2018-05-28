РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 мая. В связи с проведением государственной итоговой аттестации выпускников в подмосковных Котельниках около образовательных учреждений города должен обеспечиваться режим тишины, запрещено проводить ремонтные работы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«По результатам прошедшего ранее совещания с руководством министерства образования Московской области, было поручено обеспечить в городах Подмосковья режим тишины на период сдачи школьниками ОГЭ и ЕГЭ. В городском округе Котельники перед руководителями структурных подразделений администрации и учреждений города поставлена задача не проводить ремонтные работы вблизи школ. Им направлены соответствующие письма с рекомендациями не проводить те или иные виды работ, которые могут помешать выпускникам спокойно написать экзамены», – сказал заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Андрей Булгаков.

Он уточнил, что режим тишины должен быть обеспечен с 8:00 до 17:00. По его словам, в этот период не должны допускаться проведение ремонтных работ, отключения систем водоснабжения, электричества и проведение массовых мероприятий. Всего на территории городского округа Котельники расположены три муниципальные школы в микрорайонах Ковровый, Силикат и Белая Дача.

В 2018 году из образовательных учреждений города будут выпускаться около 100 одиннадцатиклассников, 9-е классы оканчивают 205 учеников. Ранее девятиклассники сдали английский язык (письменную и устную часть). Двадцать девятого мая – они напишут русский язык, а 30 мая математику по базовому курсу. ЕГЭ в городском округе одиннадцатиклассники начнут сдавать с 30 мая.