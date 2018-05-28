РИАМО - 28 мая. Решение Андрея Воробьева снова выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Подмосковья было ожидаемым, поскольку новый срок позволит ему реализовать все амбициозные планы, среди которых – «мусорная» реформа, сообщил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко.

В понедельник действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года.

«Понятно, что пятилетнего срока недостаточно для того, чтобы реализовать те амбициозные планы, тем более, что сейчас реализуется программа по утилизации мусора. Новые инвесторы приходят в регион, тот же самый Mercedes как раз привел в регион Воробьев. В общем, логично, что Андрею Юрьевичу нужен еще один срок для того, чтобы реализовать свои планы. Это было вполне ожидаемое заявление», - сказал Минченко.

Андрей Воробьев родился 14 апреля 1970 года в Красноярске. Отслужил в дивизии имени Ф. Э. Дзержинского. Закончил Северо-Осетинский Государственный университет имени К. Л. Хетагурова; Всероссийскую академию внешней торговли министерства торговли РФ по специальности «экономист-международник со знанием иностранного языка»; институт коммуникационного менеджмента Высшей школы экономики, получил степень МБА по политическим и бизнес-коммуникациям; Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации, кандидат экономических наук.

Воробьев занимался собственным бизнесом, работал в аппарате правительства РФ, занимал должность президента Межрегионального общественного фонда поддержки партии «Единая Россия», руководителя Центрального исполнительного комитета «Единой России». Входил в состав Совета Федерации, Госдумы.

Временно исполнял обязанности губернатора Московской области с 8 ноября 2012 года по 8 сентября 2013 года. Занимает пост губернатора Подмосковья с 10 сентября 2013 года.

Имеет несколько наград, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2007), орден Почета (2010) и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2015).