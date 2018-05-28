РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 мая. В Подольске определили победителей Московской областной робототехнической олимпиады Robolymp, команда из Подольска вошла в число победителей в творческой категории, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор состязаний.
Московская областная командная олимпиада по робототехнике Robolymp прошла в Подольске 27 мая на площадке школы №35 в микрорайоне Кузнечики. Событие стало финалом годовой подготовки юных инженеров и программистов. В Подольске они боролись за право принять участие во Всероссийском отборе на международные соревнования World Robot Olympiad в университете Иннополис. В региональном отборочном туре приняло участие более 100 команд и 200 начинающих робототехников. В творческой категории для детей 1999–2012 года рождения и младше Подольск представляли пять команд – две из школы №29 и три из гимназии №4. Они показали свои решения по теме «Еда имеет значение».
«В творческой категории в младшей группе победил Иван Сидоров, в средней группе – команда Федора Смородского и Тимофея Ерашова, все они из Королева. Уже в старшей группе победила команда из Подольска в составе Ивана Проценко и Андрея Киселева (ученики школы №29), которые представили роботизированную теплицу для модного сити-фермерства и выращивания зелени на окне», – сказал организатор.
В основной категории в младшей группе первое место у Павла Матвеева из Химок, в средней группе – у команды Сергея Апарина и Максима Ткаченко, в старшей группе – у Андрея Пономарева и Александра Михненко, все они представляют Мытищи.
В Подольск приехали около 400 человек. Включая учителей и судей, еще 200 человек посетили олимпиаду в составе делегаций школ горокруга. Торгово-промышленная палата и подольские компании «Русская кабельная компания», «Физприбор», «Робокинетика», «Завод Трансформер», администрация горокруга поддержали робототехническую олимпиаду. Во время соревнований прошло пленарное совещание для преподавателей робототехники, учителя обменялись опытом.
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