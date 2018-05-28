РИАМО - 28 мая. За последние три года уровень потребления наркотических веществ вырос в Москве на 15%, сообщил РИАМО в понедельник руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Москва - проблемный регион с точки зрения наркомании. Уровень потребления наркотиков в Москве вырос за последние три года, и мы это видим. Вырос примерно на 15%», - сказал Хамзаев.

Он также отметил, что одним из критериев, определяющих рост потребления наркотиков, является уровень смертности.

По его словам, наркотики - это не самое дешевое удовольствие. Одной из проблем также являются синтетические наркотики, которые устроили определенный демпинг цены, но все равно они тоже стоят дорого.

«Почему мы говорим, что есть экономические проблемы от наркомании? Потому что наркоман вынужден искать себе деньги. Не всегда это просто заработок, это и кражи с грабежами, и другие преступные действия», - добавил Хамзаев.

Ранее он представил «Антинаркотический рейтинг регионов - 2018», согласно которому столица заняла 78-е место, а Подмосковье расположилось на 80 позиции рейтинга.