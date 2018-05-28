РИАМО - 28 мая. На социальной ярмарке «Ценопад», которая прошла в подмосковных Мытищах в минувшие выходные, было продано более 2 тонн овощей, первое место по продажам заняли картофель и капуста, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Как пояснил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников, еженедельный мониторинг объемов продаж на фирменных ярмарках «Ценопад» показал, что наиболее популярными среди покупателей остаются овощи и сладости по «социальной» цене.

«На ярмарке, которая прошла на минувших выходных в Мытищах, самым популярным стал картофель – продано более 500 килограммов, на втором месте белокочанная капуста – так же было реализовано порядка 500 килограммов, на третьем месте по популярности – огурцы и помидоры, объем продаж составил более 280 килограммов. В целом, на ярмарках было продано более 2 тонн овощей. «Ценопадными» в этот раз стали даже мороженое и башкирский мед», - сказал Посаженников.

Акция «Ценопадный продукт» является постоянной на всех социальных ярмарках «Ценопад». Суть акции в том, что на каждой ярмарке представлена как минимум одна позиция с минимальной торговой наценкой, при этом скидка на данный товар достигает 70%.