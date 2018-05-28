РИАМО - 28 мая. Член Совета Федерации Лидия Антонова считает, что решение губернатора Московской области Андрея Воробьева вновь выдвинуть свою кандидатуру на должность главы региона обусловлено всей его предыдущей деятельностью на этом посту и теми задачами, которые еще предстоит решить в регионе.

В понедельник действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года.

«Это решение Андрея Юрьевича Воробьева продиктовано всей его деятельностью, он работает на благо области. Я думаю, что это очень правильно», - сказала Антонова.

По ее словам, в Подмосковье очень много хорошего сделано, а надо сделать еще больше.

«Очень большие планы, ведь еще нужно дороги построить, сколько развязок, сколько еще вопросов нужно решить, - добавила сенатор.