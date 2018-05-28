РИАМО - 28 мая. Интерес жителей Подмосковья к мобильному приложению «Народный инспектор» по-прежнему находится на высоком уровне, на минувшей неделе для обращения в Госадмтехнадзор Московской области приложением воспользовались почти тысячу раз, сообщила в понедельник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

Мобильное приложение «Народный инспектор» запущено по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Приложение дает возможность направлять сообщения о правонарушениях в сфере чистоты, порядка и благоустройства с использованием транспортных средств.

«Только на минувшей неделе через мобильное приложение поступило 980 обращений. За это время приложением воспользовались 433 новых уникальных пользователя, 778 сообщений прошли модерацию и поступили на рассмотрение инспекторам», – сказала главный государственный административно-технический инспектор Московской области.

Она пояснила, что с запуска программного продукта, в адрес службы поступило 19,033 тысячи сообщений. За все время приложением воспользовались более 4,6 тысячи уникальных заявителей. При этом пользователи отмечают удобство, простоту и результативность работы с приложением «Народный инспектор»

По словам руководителя Госадмтехнадзора, наиболее активно «Народным инспектором» пользуются жители Ленинского и Одинцовского районов, а также городских округов Красногорск, Люберцы и Балашиха.