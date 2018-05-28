РИАМО - 28 мая. Глава Луховиц Владимир Барсуков на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым попросил оказать поддержку в строительстве детского сада на 140 мест.

Глава Луховиц в понедельник доложил Воробьеву об итогах 2017 года, а также рассказал о планах благоустройства, ввода в эксплуатацию социальных учреждений.

«Детский сад в большом поселке Красной Пойме на 3 тысячи жителей, к сожалению, после экспертизы садик попадает под реконструкцию, но она просто не подойдет, потому как там нет ни фундамента, вот эти шлакоблоки. И я попросил губернатора оказать поддержку и построить садик на 140 мест», - сказал Барсуков.

Он также рассказал, что детей, которые посещали детсад до закрытия, перевели в крыло средней школы.

«Мы провели реконструкцию в правом крыле школы и туда переселили детей. Чтобы родители продолжали работать, а не сидели с детьми дома, это проблема, конечно, но надеемся, что мы с помощью правительства решим ее», - подчеркнул Барсуков.

Ранее он рассказал, что в Луховицах построят две новые школы на 400 и 154 места.