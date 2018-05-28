РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) – 28 мая. В подмосковном Жуковском состоялся тематический велопробег «За трезвый образ жизни!», в мероприятии приняли участие порядка 150 велосипедистов, сообщил глава городского округа Андрей Войтюк в своем аккаунте в Instagram.

Велопробег по традиции организовало Жуковское благочиние.

«В пробеге приняли участие порядка 150 человек. Маршрут был проложен от Пантелеимоновского прихода до храма Рождества Иоанна Предтечи в Наркомводе. На финише участников ждала насыщенная программа: мастер-классы, «веселые старты», посещение кузнечной и гончарной мастерских, экскурсия по территории прихода Иоанно-Предтеченского храма», – написал Войтюк.

Он добавил, что во время остановки у Дворца культуры велосипедистов поприветствовал благочинный городского округа протоиерей Николай Струков.