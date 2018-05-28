РИАМО - 28 мая. Неизвестный похитил автомобиль марки Ford Focus в подмосковном Одинцове, ведется розыск преступника и машины, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

«В дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1988 года рождения с заявлением о том, что в Одинцове на улице Кутузовская неизвестный похитил автомашину Ford Focus 2017 года выпуска», – сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, сумма ущерба составила 1,23 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.