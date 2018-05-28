РИАМО – 28 мая. Москва на 100% реализовала стратегию детства, благодаря чему количество воспитанников детских домов в столице сократилось почти в три раза за пять лет, сообщает в понедельник ТАСС.

«Стратегия детства, которая работала с 2012 по 2017 годы, - одним из главных девизов этой стратегии было создание города, добродетельного к детям. Мы выполнили эту стратегию на 100%, в стратегии было записано, что до 90% сирот должны находиться в семьях, в Москве количество детей, которые находились в детских домах, сократилось почти в три раза, и сегодня 92% этих детей находятся в семьях», - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что главным в стратегии было определено не только трудоустройство, но и уменьшение числа сирот.

«Самое главное не только трудоустроить сирот, мы определили главное в своей стратегии, чтобы этих сирот было как можно меньше, и сегодня в роддомах отказываются от детей в сложных жизненных ситуациях матери в четыре раза меньше, чем в прошлом. Значительно увеличили пособие тем, кто берет на себя труд воспитания детей в своих семьях. Особенно это касается детей-инвалидов, семьи, которые берут по несколько сирот, заботятся о них и создают им семейный уют», - заявил мэр.