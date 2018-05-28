РИАМО - 28 мая. В Химках торжественно открыли еще одну благоустроенную набережную, новая зона отдыха расположена вблизи Бутаковского залива, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«Территорию привели в порядок в сотрудничестве с одним из крупнейших холдингов России, который занимается развитием рекреационного бизнеса – группа компаний «РОТА». Гостями церемонии открытия стали звезды эстрады, представители бизнес-сообществ и администрации городского округа», – говорится в сообщении.

По словам главы городского округа Химки Дмитрия Волошина, развитие инфраструктуры и создание комфортной городской среды сложно представить без таких уютных мест притяжения. Химки в этом плане не отстают от столицы и многих зарубежных городов.

«В нашем округе много живописных мест, где просто приятно провести время: парк имени Льва Толстого, который считается одним из лучших в России, благоустроенная набережная вдоль канала имени Москвы, от которой скоро мы планируем запустить водный транспорт. Любой желающий может убедиться, что Химки подходят не только для открытия своего бизнеса и работы, но и для прекрасного отдыха», – добавил Волошин.

На набережной длиной в километр появились лавочки, урны, установили ограждения, провели озеленение лужаек и клумб, посадили цветы. Отдельно оформили детскую зону. Кроме песочницы и качелей на площадке нашли место для скалодрома и сцены для анимации. На набережной появились приборы видеонаблюдения в рамках реализации программы «Безопасный регион».

Для посетителей прямо на берегу открылись летние кафе и бассейн с подогревом, зонтиками и лежаками для отдыха. А также установили сцену для трансляции спортивных матчей и проведения музыкальных фестивалей.