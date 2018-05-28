РИАМО - 28 мая. Художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков поддержал решение Андрея Воробьева участвовать в предстоящих выборах губернатора Подмосковья, назвав его настоящим лидером, радеющим за Московскую область.

В понедельник действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года.

«Я с большим уважением отношусь к Андрею Юрьевичу Воробьеву и рад, что он принял решение баллотироваться на пост губернатора Московской области. Андрей Юрьевич - человек действительно радеющий за Московскую область, настоящий лидер, я буду голосовать за него. Им уже много сделано для области, и сколько еще предстоит. Желаю ему удачи!» - сказал Безруков.