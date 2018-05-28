РИАМО - 28 мая. В подмосковных Луховицах планируют построить две школы более чем на 500 мест, кроме того в муниципалитете появятся две новые станции очистки воды, сообщил журналистам в понедельник глава округа Владимир Барсуков.

Глава Луховиц в понедельник доложил губернатору Московской области Андрею Воробьеву об итогах 2017 года, а также рассказал о планах благоустройства, ввода в эксплуатацию социальных учреждений

«На этот год большие планы, мы проводим проектно-разъяснительные работы по строительству двух школ. Одна из них начальная в городе на 400 мест, еще одна в поселке Газопроводск на 154 места», - сказал Барсуков.

Он добавил, что в планах также строительство двух станций очистки воды.

Ранее Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям сообщал, что в течение пяти лет в Подмосковье планируют построить 200 школ. Программа по строительству детских садов в регионе также будет продолжена.