РИАМО - 28 мая. Новое спортивное оборудование установят для любителей уличной гимнастики на территории столичного Лианозовского парка в «Этнографической деревне Бибирево», соответствующий контракт по итогам торгов получила компания ООО «КЕНГУРУ.ПРО», говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

«Всего контракт включает 11 наименований спортивного оборудования. Начальная стоимость контракта составила 931 тысячу рублей. На электронный конкурс было подано две заявки. По решению конкурсной комиссии победителем процедуры признана компания ООО «КЕНГУРУ.ПРО», которая выполнит контракт за 913 тысяч рублей. Установить спортивный инвентарь необходимо не позднее 45 дней с момента заключения договора», - отмечается в сообщении.

Также в ближайшее время на территории «Этнографической деревни Бибирево» появятся столы для пинг-понга. Прием заявок на участие в аукционе проводится до 6 июня 2018 года, стартовая стоимость контракта на пять столов для пинг-понга составляет 960 тысяч рублей. Установить антивандальные столы для настольного тенниса необходимо в течение 10 календарных дней с момента подписания договора. Заказчиком выступает ГАУК «Лианозовский парк культуры и отдыха».

Как пояснил исполняющий обязанности директора ГАУК Москвы ПКиО «Лианозовский» Антон Окутин, в ближайшее время в «Этнографической деревне Бибирево» отремонтируют детские площадки, обустроить дорожки и около 7 тысяч квадратных метров газона.

Парк «Этнографическая деревня Бибирево» расположен на пересечении улиц Белозерской и Корнейчука вдоль реки Чермянка. При строительстве парка (в 2003 году) использовались этнографические мотивы в элементах ландшафта. Площадь озелененной территории парка составляет почти 10 гектаров, общая площадь – 12 гектаров. Очередной этап реконструкции парка прошел летом-осенью 2012 года, тогда были укреплены склоны, замощены дорожки, построены лестницы, игровые городки для детей, летний амфитеатр.

В настоящее время на территории парка проходят летние занятия йогой, в рамках проекта «Московское долголетие» проходят танцы и игры, скандинавская ходьба, гимнастика и занятия фитнесом. Также «Этнографическая деревня Бибирево» оборудована площадками для баскетбола и мини-футбола, детскими площадками, велодорожками и аттракционами.