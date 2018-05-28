РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. На минувших выходных на субботнике в лесопарках подмосковной Балашихи собрали порядка 350 кубических метров мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Двадцать шестого мая во всех лесопарках нашего города прошли субботники. Нам удалось собрать 350 кубических метров мусора. В уборке принимали участие 600 человек – сотрудники администрации, городских предприятий», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что к уборке также присоединились жители города. При входе в каждый лесопарк был организован пункт выдачи необходимого инвентаря.

Юров отметил, что субботники в лесопарках Балашихи будут проходить ежемесячно до октября.