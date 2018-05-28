РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мая. С 21 по 28 мая сотрудники единой диспетчерской службы (ЕДС) Королева оформили более 480 заявок от жителей горокруга по вопросам санитарного содержания придомовых территорий и помещений, сообщается в аккаунте службы в Instagram.

Всего на прошлой неделе диспетчеры ЕДС приняли от жителей Королева более 3,8 тысяч заявок.

«Основные проблемы, с которыми обращались на прошедшей (21-28 мая – ред.) неделе: санитарное содержание помещений и придомовых территорий – 487 заявок; ремонт сантехоборудования – 483 заявки; благоустройство – 428 заявок; электроснабжение – 265 заявок», – говорится в сообщении.

По итогам было закрыто более 3,9 тысяч обращений, в том числе из поступивших ранее.

Заявку в ЕДС можно оформить по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, а также на сайте: www.eds-korolev.ru, или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.