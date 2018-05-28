РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 мая. С начала 2018 года в подмосковном Красногорске в результате пожаров погибли четыре человека, в том числе один ребенок, сообщил «РИАМО в Красногорске» сотрудник отдела надзорной деятельности по горокругу.

«С начала 2018 года на территории городского округа Красногорск произошло 40 пожаров, в результате которых четыре человека, в том числе один ребенок, погибли; шестеро пострадали. За аналогичный период прошлого (2017 года – ред.) года в результате 42 пожаров двое граждан погибли и восемь получили травмы», – сказал сотрудник.

В мае в Красногорске зарегистрировано 10 пожаров, в результате которых люди не пострадали. В 2017 году за аналогичный период произошло 12 пожаров с одним погибшим и тремя пострадавшими. В минувшие выходные возгорания не зарегистрированы.