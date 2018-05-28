РИАМО - 28 мая. Полиция расследует ограбление, совершенное на автозаправочной станции в Одинцовском районе Подмосковья, где неизвестные в масках украли более 150 тысяч рублей, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 27 мая в дежурную часть отделение полиции поступило сообщение о том, что в Одинцовском районе, 62 километр МКАД, у оператора АЗС открыто похитили денежные средства из кассы.

«Выездом на место происшествия установлено, что, когда кассир АЗС вышла на улицу убрать туалет, закрыв за собой помещение станции, двое неизвестных в масках, угрожая заявительнице, связали ее, забрали ключи от входной двери АЗС, а затем один из неизвестных похитил из кассы денежные средства в сумме 152,4 тысячи рублей, после чего неизвестные скрылись.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.