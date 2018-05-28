РИАМО - 28 мая. Строительство трех очередей тепличного комплекса в подмосковных Луховицах закончат в этом году, после ввода в эксплуатацию там будет работать около 1 тысячи человек, сообщил журналистам в понедельник глава городского округа Владимир Барсуков.

Глава Луховиц в понедельник доложил губернатору об итогах 2017 года, а также рассказал о планах благоустройства, ввода в эксплуатацию социальных учреждений.

«У нас в этом году в ноябре ввод в эксплуатацию второй, третьей и четвертой очередей тепличного комбината, это 30 гектаров, а всего будет 41 гектар», - сказал Барсуков.

Он также рассказал на встрече с губернатором, что в тепличном комбинате будет работать примерно 1 тысяча человек, после ввода планируется увеличить объем овощей, выращенных в закрытом грунте, до 50 тысяч тонн.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин называл Луховицы одним из лидеров по производству овощей защищенного грунта в Подмосковье. Регион же в целом вышел в лидеры по производству тепличных овощей среди субъектов России, заняв вторую строчку. По словам Разина, валовой сбор тепличных овощных культур составил около 18 тысяч тонн.