РИАМО - 28 мая. В Москве во II Международном фестивале театральных школ стран БРИКС, который проходит в парке «Зарядье», примут участие около 200 студентов, сообщил журналистам ректор Института театрального искусства, директор фестиваля Дмитрий Томилин.

II Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС пройдет до 3 июня 2018 года на открытой сцене большого амфитеатра в парке «Зарядье».

«У нас 48 делегаций из четырех стран БРИКС, плюс у нас специальный гость - это делегация из Армении - 66 человек. И непосредственно наши студенты, которые принимают участие - это четыре мастерских, всего около 100 человек, плюс еще это студенты РУДН и МГИМО. В общей сложности 200 студентов задействованы в фестивале», - сказал Томилин.

Он уточнил, что также в фестивале принимают участие около 20 профессоров.