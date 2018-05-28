РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковных Люберец с понедельника начали проверять водителей грузовиков в рамках профилактического мероприятия, проверки продлятся до 6 июня, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В целях повышения безопасности и профилактики аварийности с участием грузового транспорта, а также пресечения нарушений требований ПДД РФ водителями грузового транспорта и прицепов к ним, в период с 28 мая по 6 июня на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится комплексное профилактическое мероприятие «Грузовик». Сотрудники Госавтоинспекции проведут проверку максимального количества грузовых транспортных средств», - говорится в сообщении.

Особое внимание при проверке они уделят соответствию грузовых машин требованиям к конструкции транспортных средств, техническому состоянию, а также прицепов к ним. Дополнительно проведут проверки мест остановок или стоянок большегрузного транспорта, проверят документы у водителей.

В случае выявления каких-либо нарушений в области безопасности дорожного движения к лицам, управляющим большегрузным транспортом, примут меры административного воздействия.