РИАМО - 28 мая. В подмосковных Луховицах в текущем году завершат строительство гидроузла, сообщил журналистам в понедельник глава городского округа Владимир Барсуков.

В понедельник прошла встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева с главой городского округа Луховицы Владимиром Барсуковым.

«В этом году у нас ввод в эксплуатацию Белоомутского гидроузла. Это последний гидроузел, строительство которого позволит по Оке-красавице пустить большие пассажирские и грузовые теплоходы», - сказал Барсуков.

Он подчеркнул, что инвесторы проявляют интерес к доставке грузов по воде.

«Что греха таить, доставка речным транспортом в три-четыре раза дешевле автотранспорта или железнодорожного», - отметил Барсуков.

Контракт на строительство нового гидроузла «Белоомут» стоимостью более 5,5 миллиардов рублей был заключен в октябре 2015 года. Строительство нового гидроузла производится в непосредственной близости к существующему сооружению. Он состоит из двух частей - шлюза и плотины, возведение которых ведется в два этапа.

После завершения строительства гидроузла старый объект демонтируют. Ввод в эксплуатацию нового сооружения позволит передвигаться по Оке крупным грузовым баржам и трехпалубным пассажирским теплоходам, что благоприятно скажется не только на экономике городского округа Луховицы, но и всего Центрального федерального округа России.