РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании поручил сотрудникам администрации, отвечающим за сферу ЖКХ, ответственно подойти к подготовке объектов к зиме, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Лето пролетит быстро. В сентябре мы готовим паспорт готовности к зиме. Поэтому прошу тех, кто отвечает за блок ЖКХ, строго контролировать подготовку к зиме», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что с 21 по 27 мая на тепловых, водопроводных, канализационных сетях не было аварийных ситуаций.

«В 2018-2019 годах в городском округе Люберцы запланированы работы по капитальному ремонту в 113 многоквартирных домах (МКД). Замену внутридомовых инженерных систем проведут в 41 МКД, сейчас работы ведутся в 7 МКД. Капитальный ремонт систем электроснабжения пройдет в 16 МКД, в настоящее время работы ведутся в 10 домах. Работы по замене лифтового оборудования запланированы в 21 МКД – это 55 кабин», – пояснил Ружицкий.

По его словам, ведутся ремонтные работы инженерных сетей.

«Ведутся замена погружных насосов ВНС-6 на улице Комсомольская, дом №4А, а также выполняется капитальный ремонт водопроводного колодца в Малаховке на улице Островского и канализационного колодца на улице Попова. Профилактические ремонтные работы ведут на ВНС-18 в деревне Михнево», – уточнил Ружицкий.

Он добавил, что по состоянию на 28 мая в горокруге отремонтировали 33 подъезда в 99 МКД, что составляет 25% от всего общего. Ведутся работы в настоящее время в 40 МКД. За минувшую неделю отремонтировали 25 подъездов. На 1 июня министерством ЖКХ Подмосковья установлено плановое задание по ремонту 331 подъезда МКД.