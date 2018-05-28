РИАМО - 28 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник на встрече с главой городского округа Луховицы Владимиром Барсуковым заметил, что дачникам необходимо предоставить специальные места для торговли собственным урожаем.

Глава Луховиц доложил губернатору об итогах 2017 года, а также рассказал о планах благоустройства, ввода в эксплуатацию социальных учреждений.

«Нам очень важно дать возможность продавать в специально отведенных местах сельхозпродукцию. Об этом просит нас большое количество дачников, те, кто выращивает помидоры, огурцы», - сказал Воробьев.

Глава Луховиц, в свою очередь, подарил губернатору корзину со свежим урожаем огурцов.

Ранее губернатор на встрече дачниками СНТ «Северянин» в Сергиевом Посаде рассказал, что власти региона организуют специальные места, где члены садовых некоммерческих товариществ и жители деревень смогут торговать продукцией со своих огородов.

Кроме того, Воробьев сообщал, что власти Подмосковья и Москвы совместными усилиями добьются улучшения условий проживания дачников, которых в Московской области насчитывается порядка 4-4,5 миллионов.

«Мы договорились уделить внимание и реализовать дополнительно программу по обустройству дорог, обеспечению водозаборными узлами для того, чтобы в садовых товариществах была питьевая вода, и еще ряд мероприятий, которые положительно скажутся на отдыхе большого количества дачников», — рассказывал ранее глава региона.